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بعد فوز الهلال..تركي آل الشيخ يمازح فنان العرب «الأهلاوي» بمقطع قديم

بعد فوز الهلال..تركي آل الشيخ يمازح فنان العرب «الأهلاوي» بمقطع قديم
نواف السالم(صدى):

بالتزامن مع فوز الهلال على أوراوا رد دايموندز في نهائي أبطال آسيا، مازح المستشار تركي آل الشيخ فنان العرب محمد عبده، بمقطع فيديو قصير تضمن أغنيته التي تحمل عنوان خضر الفنايل، والتي تغنى بها للنادي الأهلي.

وظهر فيها محمد عبده ممسكًا بكوفية عليها علم نادي الهلال، ولم يترك آل الشيخ أي تعليق على المقطع، حيث أوصل ما يريد لمحمد عبده، المعروف بأنه يشجع النادي الأهلي.

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