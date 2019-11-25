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    نوفمبر

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  3. سقوط سيارة من أعلى جسر على رؤوس المارة

سقوط سيارة من أعلى جسر على رؤوس المارة




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