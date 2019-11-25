نائب أمير جازان يوجه بعلاج «وسام وإبراهيم» في أسرع وقت

تركي السالم(صدى):

وجَّه نائب أمير منطقة جازان بالتواصل مع والد الطفلَيْن إبراهيم ووسام أزيبي ووالدتهما الخميس الماضي، وتم الرفع بالتقارير الطبية كافة للجهات المختصة لطلب علاجهما داخل أو خارج السعودية في أسرع وقت.

وجاء ذلك تفاعلاً مع والدتهما، خلال لقاءها اليوم الأحد، في برنامج ” ياهلا ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية “.

وكانت الأسرة قد ناشدت نقل طفلَيْها إلى مستشفيات خارج المملكة؛ وذلك لتعرضهما لمرض وراثي، يُفقدهما التوازن والحركة، ويصيبهما بالصرع المستعصي والضمور في المخيخ بعد سن الثالثة تقريبًا، ويسمى ” كاد “.

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