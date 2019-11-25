البنوك تُحذر من اتصالات وهمية للاكتتاب في أرامكو
وجهت البنوك السعودية رسالة تحذيرية إلى المواطنين، وذلك تزامنًأ مع اكتتاب أرامكو وإقبال الإفراد على الاستثمار مؤخرًأ.
وحذرت من فخ الاتصالات الوهمية، الداعية للاكتتاب أو الاستثمار في سوق المال ( تداول).
وغردت البنوك السعودية عبر حسابها على ” تويتر ” : عزيزي العميل.. حافظ على خصوصيتك وسرية معلومات ولا تشاركها مع أي جهات غير رسمية، ولا تستجيب للاتصالات الواردة من أرقام مجهولة تدعوك للاكتتاب أو الاستثمار، وتطلب أرقامك السرية وبياناتك الشخصية.
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