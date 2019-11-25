البنوك تُحذر من اتصالات وهمية للاكتتاب في أرامكو

عادل الحربي(صدى):

وجهت البنوك السعودية رسالة تحذيرية إلى المواطنين، وذلك تزامنًأ مع اكتتاب أرامكو وإقبال الإفراد على الاستثمار مؤخرًأ.

وحذرت من فخ الاتصالات الوهمية، الداعية للاكتتاب أو الاستثمار في سوق المال ( تداول).

وغردت البنوك السعودية عبر حسابها على ” تويتر ” : عزيزي العميل.. حافظ على خصوصيتك وسرية معلومات ولا تشاركها مع أي جهات غير رسمية، ولا تستجيب للاتصالات الواردة من أرقام مجهولة تدعوك للاكتتاب أو الاستثمار، وتطلب أرقامك السرية وبياناتك الشخصية.