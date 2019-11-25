بالفيديو.. ردة فعل مؤثرة لمسّن هرب من مشاهدة الهلال وأتته البشارة من الشارع

طلال الغامدي(صدى):

أظهر مقطع فيديو مؤثر، مواطن مسّن هرب من مشاهدة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا 2019 ، خوفًا من الصدمة لكن أتته البشارة من الشارع.

ووثق مواطن مقطع فيديو، وهو يُخبر المسّن بفوز الهلال بهدفين عن طريق سالم الدوسري وبافتيمبي غوميز، إذ أظهر علامات الاندهاش والفرح وقبّل رأس الآخر.

وفاز الهلال على أوراوا الياباني بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب وإياب دوري أبطال آسيا، أحرزهم أندريه كاريلو في الذهاب، وسالم الدوسري وبافتيمبي غوميز في الإياب.