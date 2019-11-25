«سوري هارب من الحرب».. من هو المُتصدي لمحاولة حرق القرآن بالنرويج ( فيديو)

أوسلو(صدى):

انتشر فيديو مؤخرًا يرصد لاجيء عربي مقيم في النرويج يُظهر تصديه لمحاولة حرق القرآن الكريم من قبل ناشط معاد للإسلام، خلال تظاهرة في النرويج.

وظهر اللاجيء يقفز من فوق السياج ويركل الشخص الذي يحاول حرق القرآن، ويحمل اللاجيء العربي الجنسية السورية، ويدعى عمر إلياس ضبعة، وفر مع شقيقه من حلب، لافتتاح مطعما في النرويج.

وأثار مقطع الفيديو غضب المسلمين حول العالم، بسبب التصرف المتطرف ضد الإسلام.

واعتقلت الشرطة اللاجئ السوري والناشط المعادي للإسلام الذي توعد قادة مسلمي النرويج بملاحقته وجماعته قضائيًا، بتهم جرائم الكراهية والاعتداء اللفظي.