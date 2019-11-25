بالفيديو.. مستشاري شرعي: فتوى ابن المنيع لا تعني إعطاء المرأة العصمة

علي القحطاني(صدى):

رد المحامي والمستشار الشرعي عبدالعزيز الفضل، على المطالبين بسنّ قانون رسمي يقضي بمنح المرأة الحق في العصمة.

وقال الفضل خلال لقائه ببرنامج «اتجاهات»: إن مسألة العصمة مرتبطة بالشرع لا بالأهواء الشخصية، والشرع حصر العصمة في يد الرجل، ولا يوجد دليل شرعي ينص على أحقية للمرأة فيها.

وأضاف المستشار الشرعي، إن مسألة العصمة مربوطة بالشرع، والشريعة وّجهت بأن تكون العصمة للرجل وجميع النصوص خاطبت الرجال.

وعن فتوى الشيخ ابن المنيع بأن العصمة تكون في المرأة، أوضح أن «المؤمنون على شروطهم» هو دليل عام ويعني أنه تنازل الرجل عن حقه في قرار الطلاق للزوجة، وليس إعطاء المرأة العصمة.

وأشار إلى أن هناك فرق بين العصمة والقوامة، مضيفًا: « أحيانا يعطي الرجل المرأة توكيل أن تطلق نفسها، وفي هذا تفصيل وخلاف بين العلماء».

المحامي والمستشار الشرعي عبدالعزيز الفضل:

مسألة "العصمة" مرتبطة بالشرع لا بالأهواء الشخصية، والشرع حصر العصمة في يد الرجل، ولا يوجد دليل شرعي ينص على أحقية للمرأة فيها.#اتجاهات#خليجية pic.twitter.com/vVtZVyFXmb — اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) November 24, 2019

المحامي والمستشار الشرعي عبدالعزيز الفضل يوضح:

ما جاء في فتوى الشيخ ابن منيع هو تنازل الرجل عن حقه في قرار الطلاق للزوجة، وليس إعطاء المرأة العصمة..#اتجاهات#خليجية pic.twitter.com/YW8Cm2jzRF — اتجاهات-نادين البدير (@Etijahat) November 24, 2019