عروس البحر الاحمر تستعد لانطلاق بطولة الصداقة الدولية للجاليات

محمد السعران(صدى):

تستعد رابطة الجاليات المقيمة بالمملكة العربية السعودية لوضع اللمسات النهائية لانطلاق بطولة الصداقة الدولية للجاليات بشعار «السعودية والسعوديين في قلوب الجاليات».

وقد أوضح الاستاذ ديابي غوسو ناصري رئيس رابطة الجاليات المقيمة بالمملكة بموافقة مكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة والاتحاد السعودي للرياضة للجميع على إقامة البطولة بعد موافقة أمارة مكة المكرمة بناء على برقية مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة المتضمنة إقامة البطولة بجدة تحت إشراف مكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة .