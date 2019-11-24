وظائف شاغرة في المجلس الصحي السعودي
كشف المجلس الصحي السعودي عن توفر وظائف شاغرة، لحملة الماجستير .
واشترط المجلس توفر خبرة أكثر من 5 سنوات ، وذلك وفق التفاصيل التالية :
– رقم الوظيفة: 10992019
المسمى الوظيفي: رئيس قسم الجودة
الوصف الوظيفي – ماجستير إدارة الجودة – خبرة 5 سنوات فأكثر في نفس المجال – اجادة اللغة الإنجليزية
سنوات الخبرة: أكثر من 5 سنوات
المؤهل: ماجستير
– رقم الوظيفة: 10982019
عدد الوظائف: 1
المسمى الوظيفي: مدير مكتب إدارة المشاريع
الوصف الوظيفي– ماجستير إدارة المشاريع /إدارة – خبرة 5 سنوات فأكثر في نفس المجال – الحصول على شهادة (PMP) – اجادة اللغة الإنجليزية
سنوات الخبرة: أكثر من 5 سنوات
المؤهل: ماجستير
تفاصيل الوظيفة: لا يوجد
للتقديم من خلال الرابط التالي:هنـــــــــــــا.
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