وظائف شاغرة في المجلس الصحي السعودي

فاطمة المالكي(صدى):

كشف المجلس الصحي السعودي عن توفر وظائف شاغرة، لحملة الماجستير .

واشترط المجلس توفر خبرة أكثر من 5 سنوات ، وذلك وفق التفاصيل التالية :

– رقم الوظيفة: 10992019

المسمى الوظيفي: رئيس قسم الجودة

الوصف الوظيفي – ماجستير إدارة الجودة – خبرة 5 سنوات فأكثر في نفس المجال – اجادة اللغة الإنجليزية

سنوات الخبرة: أكثر من 5 سنوات

المؤهل: ماجستير

– رقم الوظيفة: 10982019

عدد الوظائف: 1

المسمى الوظيفي: مدير مكتب إدارة المشاريع

الوصف الوظيفي– ماجستير إدارة المشاريع /إدارة – خبرة 5 سنوات فأكثر في نفس المجال – الحصول على شهادة (PMP) – اجادة اللغة الإنجليزية

سنوات الخبرة: أكثر من 5 سنوات

المؤهل: ماجستير

تفاصيل الوظيفة: لا يوجد

للتقديم من خلال الرابط التالي:هنـــــــــــــا.