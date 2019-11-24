المحكوم عليه في غسل الأموال يمنع من السفر لهذه المدة

عادل الحربي(صدى):

ذكرت النيابة العامة، اليوم الأحد، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” بالمدة التي يمنع فيها المحكوم عليه في جريمة غسيل أموال من السفر.

وقالت النيابة في تغريدة: يُمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها ( ٢٨ /٢م نظام مكافحة غسل الأموال).

وعلى جانب أخر لفتت إلى خطورة استلام أموال من أشخاص ووضعها في حساب أخرين غير معروفين.

وغردت تفصيليلًأ: استلامك مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب مصرفي لشخص غير معروف قد يعرضك للمُساءلة، حال نهوض شبهة عدم شرعية المال المراد إيداعه.