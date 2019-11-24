كاتب رأي: في بعض الحالات يجب أن تكون العصمة بيد المرأة (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

أوضح الكاتب بسام فتيني، أنه يُجزم أن كثير من الناس لا يعرفون أن بإمكان المرأة أن تكون العصمة بيدها.

وأضاف خلال لقائه في برنامج «اتجاهات»، أن «في بعض الحالات يجب أن تكون العصمة بيد المرأة؛ لأن شخصية المرأة تكون هي المسيطرة والحازمة في المنزل».

وأشار إلى أنه «يمكن تنفيذ ذلك بشكل شخصي حسب طبيعة المرأة، وهذا يرتبط بطبيعة العلاقة بين الطرفين».

وأفاد بأن «إعطاء المرأة العصمة أحد الخيارات الجيدة في بعض الحالات، وأهون كثيرا من أن تقوم المرأة بخلع زوجها».