أخذ الرأي الشرعي في إعدام متهم بذبح نجلته بعد ضبطها في وضع مخل

القاهرة(صدى):

أمرت محكمة جنايات دمنهور بمصر، بإحالة أوراق موظف بشركة البترول إلى مفتي الجمهورية المصرية، بعد إدانته بقتل نجلته وعشيقها أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقام الأب بمعاونة نجليه بذبح ابنته وشاب عقب ضبتهما في وضع مخل بالآداب العامة داخل المنزل، في ثاني أيام عيد الأضحى السابق.

وباشرت الجهات الأمنية، التحقيقات حينها، حيث كان دافع الأب ونجليه هو الانتقام لشرفهم، إذ قال الأب في التحقيق : «شعرت بوجود حركة غريبة في الساعات الأولى من الصباح، وبالصعود إلى الطابق الأعلى، وجدت ابنتي في أحضان شاب في وضع مخل بالآداب».

وأضاف: «وعلى الفور قيدتهما بالحبال بمساعدة نجلي وأصدرت الأمر لابني الأكبر بذبح شقيقته والشاب ولكنه رفض، فأمرت ابني الآخر بالقيام بتنفيذ الأمر، انتقامًا لشرف العائلة وبالفعل نفذ وقتل شقيقته والشاب».