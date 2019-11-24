«الكلباني» يدعو بالصبر للنصر بعد فوز الهلال

ماجد محمد(صدى):

علق الداعية عادل الكلباني،على فوز نادي الهلال اليوم الأحد ببطولة دوري أبطال أسيا، داعيًا فريقه المفضل وهو نادي النصر للتحلي بالصبر.

ونشر الكلباني، وهو إمام سابق للحرم المكي الشريف تغريدة عبر تويتر وجهها لجمهور فريقه قائلًا : الأحبة النصراويون، أذكركم بقول الله تعالى: وبشّر الصابرين.

وتمنى الكلباني للهلال الفوز قبل بدء المباراة التي أقيمت، ظهر اليوم الأحد، وانتهت بفوز الهلال بهدفين مقابل لا شيء لفريق أوراوا الياباني، ليتوج الفريق السعودي الأزرق بالبطولة الآسيوية وسط احتفالات واسعة لجمهوره.

وعلق الكلباني عقب فوز الهلال ليذكر جمهوره بموقفه المساند للفريق ،وقال: شفتوا كيف دعائي جاب لكم الكأس.