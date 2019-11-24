بعد دخوله العناية المركزة.. تفاصيل الحالة الصحية لهادي الجيار

القاهرة(صدى):

كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر؛ أشرف زكي، عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان المصري هادي الجيّار، لافتا إلى أنه نُقل إلى العناية المركزة في مستشفى بمنطقة المهندسين بدلًا من المستشفى الذي كان فيه في أكتوبر، بناءً على طلب زوجته.

وقال إن صحة الفنان هادي الجيار تتحسن وتستقر ثم تعود لحالتها السابقة، مبينًا أن الجيّار يُعاني من التهاب رئوي حاد، ما تحتاج لتواجده تحت الملاحظة بشكل يومي.

وشارك الفنان الجيار في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية المتميزة، كان آخر ظهور سينمائي له من خلال فيلم ” صابر جوجل “ عام 2017.