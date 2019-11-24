محافظ المجاردة وضباط خلية العناية بأسر الشهداء يسلمون ذوي الشهداء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

محمد بن طحيطح(صدى):

استقبل محافظ المجاردة الأستاذ سعيد بن علي بن دلبوح بمكتبه صباح اليوم الأحد الموافق ١٤٤١/٣/٢٧ه

العميد الركن سعيد بن علي الهاجري

رئيس خلية العنايه بأسر الشهداء والمصابين بالمنطقه الجنوبية

والعقيد الركن عبدالله احمد الشهري

مساعد رئيس خلية العناية بأسر الشهداء والمصابين بالجنوبية

والرقيب أول محمد علي سالم ال جبار القحطاني رئيس مكتب خلية العناية بأسر الشهداء والمصابين بالجنوبية والرقيب اول عبدالكريم جاري علي العمري رقيب مكتب خلية العناية بأسر الشهداء والمصابين بالمنطقة الجنوبية

والرقيب علي ناصر عوض ال راقع القحطاني كاتب خلية العناية بأسر الشهداء والمصابين بالمنطقة الجنوبية

حيث تم تسليم وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لذوي الشهداء :

الشهيد / احمد عايض سالم الشهري

الشهيد / حسن بادي عبدالله القرني

الشهيد/ بندر علي سعد الشهري

الذين عبروا بدورهم عن مشاعرهم قائلين أن هذا الوفاء ليس بمستغرب على قيادتنا الرشيدة ومظهرين اعتزازهم وافتخارهم بأبنائهم الشهداء وأنهم جميعاً أرواحهم فداءً دون تراب هذه البلاد الطاهرة .