مانشستر يونايتد ينجو من هزيمة قاسية أمام شيفيلد بتعادل درامتيكي

نواف السالم(صدى):

تعادل شيفيلد يونايتد 3/3 مع مانشستر يونايتد، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد، على ملعب برامال لين، في مباراة درامتيكية.

وافتتح جون فليك التسجيل لشيفيلد يونايتد في الدقيقة 19، وعزز ليس موسيت تفوق شيفيلد يونايتد بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 52.

وانتفض مانشستر يونايتد وسجل هدفين في 5 دقائق، جاء الأول بتوقيع براندون ويليامز في الدقيقة 72، في حين سجل البديل ماسون جرينوود هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 77، بمساعدة ماركوس راشفورد.

وقلب مانشستر يونايتد النتيجة لصالحه بهدف سجله ماركوس راشفورد في الدقيقة 79، بمساعدة دانيل جيمس، لكن أوليفر مكبورني خطف التعادل لشيفيلد يونايتد في الدقيقة 90.

ورفع التعادل رصيد مانشستر يونايتد إلى 17 نقطة في المركز التاسع، في المقابل يملك شيفيلد يونايتد 18 نقطة في المركز السادس.