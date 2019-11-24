بالفيديو.. الحارثي: المملكة أهم دولة بمجال الإعلام بالمنطقة

عادل الحربي(صدى):

أكد رئيس منتدى الإعلام السعودي، محمد فهد الحارثي، اليوم الأحد، أن المملكة أهم دولة في مجال الإعلام بالمنطقة.

وقال الحارثي، خلال لقاءه في برنامج “يا هلا ” : إن في زحمة المنتديات وقع الكثيرون في فخ التكرار، ومنتدى الإعلام السعودي يبحث عن فكرة متفردة في المحتوى الإعلامي.

وأضاف: تطورنا كإعلاميين، تمنحنا فرصة الاطلاع على تجارب الآخرين، وبناء شبكة علاقات بين الإعلام المحلي والإعلام العربي والأجنبي.

وأوضح أن جائزة الإعلام السعودي في 14 فئة، تشمل الصحافة والتلفزيون والإذاعة والتطبيقات، وحصرناها في السعودية بهدف إبراز الحركة الإبداعية في الإعلام السعودي.