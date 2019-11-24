«آل الشيخ» يعتزم توجيه دعوة إلى كل رؤساء الهلال لحضور حفل الخميس

نواف السالم(صدى):

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن اعتزامه توجيه دعوة رسمية إلى كل رؤساء نادي الهلال وأعضاء الشرف لحضور حفل يوم الخميس.

وقال آل الشيخ: «كل رؤساء نادي الهلال الكرام وأصحاب السمو والاخوان أعضاء الشرف ونجوم وأساطير النادي السابقين، معزومين في حفل يوم الخميس وستوجه لهم دعوة رسمية».

وسيقام يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر، حفلًا للاحتفال بالزعيم، وسيحييه الفنانين : رابح صقر، ماجد المهندس، حسين الجسمي، راشد الفارس.