ورشة لصياغة الرؤية المستقبلية لمشروع المركز الشبابي بالواديين

محمد بن طحيطح(صدى):

تعقد بلدية مركز الواديين الثلاثاء القادم، ” ورشة عمل ” لصياغة الرؤية المستقبلية لمشروع المركز الشبابي بالواديين، الذي يأتي ضمن مشروع المشهد الحضري والذي وجه بتنفيذه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

ومن المقرر عقدها بمسرح مقر البلدية، لمناقشة الخدمات والبرامج التي سيقدمها المركز الشبابي، إلى جانب إدارة المركز والإشراف عليه، بالإضافة إلى الأفكار التصميمية للمركز ومدى ملائمتها للميز النسبية في المراكز.

من جهته، دعا رئيس بلدية الواديين متعب عبدالله منصور، كافة شباب وشابات المحافظة بمختلف مراحلهم العمرية ومستوياتهم التعليمية، للمشاركة بأفكارهم لمواكبة تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم.

يذكر أن المركز يأتي ضمن (16) مركزا شبابياً وجه سمو أمير المنطقة بإنشائها موزعة بين محافظات ومراكز المنطقة, والتي ستسهم في تنمية النشء وتعمل على استثمار أوقات فراغهم وإكسابهم العلوم المعرفية والمهارات المتنوعة.