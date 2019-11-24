مساء الثلاثاء.. أمطار وسيول وطقس غير مستقر على هذه المناطق

الرياض(صدى):

تستمر التوقعات بحلول حالة جوية ماطرة جديدة على جنوب غرب وأقصى شمال وشمال غرب المملكة، على أن تبدأ مساء يوم الثلاثاء، وتستمر لعدة أيام.

كما يتوقع أن تتسع رقعة السحب الممطرة يوم الأربعاء وخلال نهاية الأسبوع لتشمل وسط وشمال شرق المملكة، وأيضًا أجزاء من الكويت والعراق، بينما تتراجع فرص الأمطار عن شمال وشمال غرب المملكة.

وفي مساء الثلاثاء، تزداد فرص تساقط الأمطار مع ساعات المساء والليل على أجزاء من جنوب غرب وشمال المملكة، أما يومي الأربعاء والخميس فتتسع رقعة السحب الماطرة وتشمل أجزاءً من المدينة المنورة والقصيم وشمال وغرب منطقة الرياض.

كما تتعرض بعض المناطق إلى هطول زخات متفرقة من الأمطار الرعدية التي تعمل على تشكل السيول والتجمعات المائية، منها «أجزاء من مدينة جدة ومكة والطائف»، وأيضًا جنوب شرق المدينة المنورة وشمال غرب منطقة الرياض وأجزاء من القصيم وحفر الباطن.

ويتسبب في هذه الحالة غير المستقرة، اندفاع حوض علوي بارد من الشمال يترافق مع استجابة فعالية لمنخفض البحر الأحمر «للمرة الأولى هذا الموسم».