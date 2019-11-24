«مرضهما نادر»مواطنة تكشف معاناة أطفالها مع رحلة طلب العلاج (فيديو)
روت مواطنة معاناة أطفالها مع مرض نادر باحثة عن علاجهما ما بين صحة جازان إلى مدينة الملك فهد الطبية.
وأكدت المواطنة في برنامج ” يا هلا ” على أنها لم تترك بابا إلا وطرقته بحثًأ عن العلاج لطفليها إبراهيم ووسام على مدار 10 سنوات
ولفتت إلى أن مدينة الملك فهد استقبلت حالة نجلها عندما طلبت تحويله وأجرت له عدد من الفحوصات، مستنكرة مماطلة المدينة في إعطائها نتائج التحليل .
وإليكم تفاصيل المعاناة في الفيديو التالي:
عمر المعاناة 10 سنوات!
الحالة المرضية نادرة.. لم يتركوا باباً الا وطرقوه، ولم تتوقف المحاولات والعجز سيد الموقف.
إبراهيم ووسام طفلان مصابان بمرض نادر.
تفاصيل رحلة طلب العلاج من صحة جازان الى مدينة الملك فهد الطبية ترويها لنا والدة الطفلين.#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/LcBXOnrf1r
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 24, 2019
اترك تعليقاً