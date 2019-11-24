«مرضهما نادر»مواطنة تكشف معاناة أطفالها مع رحلة طلب العلاج (فيديو)

تركي السالم(صدى):

روت مواطنة معاناة أطفالها مع مرض نادر باحثة عن علاجهما ما بين صحة جازان إلى مدينة الملك فهد الطبية.

وأكدت المواطنة في برنامج ” يا هلا ” على أنها لم تترك بابا إلا وطرقته بحثًأ عن العلاج لطفليها إبراهيم ووسام على مدار 10 سنوات

ولفتت إلى أن مدينة الملك فهد استقبلت حالة نجلها عندما طلبت تحويله وأجرت له عدد من الفحوصات، مستنكرة مماطلة المدينة في إعطائها نتائج التحليل .

وإليكم تفاصيل المعاناة في الفيديو التالي: