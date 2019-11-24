إبراهيم الزهراني(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني في منطقة الباحة، من إخلاء 55 شخصًا في كلية الباحة الأهلية؛ بسبب تسرب مياه.

وأوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أن مركز القيادة والتوجيه بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تبلغ من قبل أحد طلاب الكلية الأهلية عن تسرب مياه داخلها، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة من مركز البلد.

وأشار إلى أنه عند الوصول وُجد تسرب مياه؛ مما أُوجب إخلاء جميع طلاب القاعة وهيئة التدريس وعددهم 55 شخصًا، كما تم فصل التيار الكهربائي عن الموقع.