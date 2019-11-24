بالفيديو.. قائد الوحدة: فرحتي مضاعفة فرحة بالنهار وفرحة باليل

ماجد محمد(صدى):

أعرب قائد نادي الوحدة، عبدالله الزوري، عن سعادته بفوز الهلال بدوري أبطال آسيا 2019 وكذلك فوز الوحدة على النصر في دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال في تصريحات تليفزونية، إن فرحته مضاعفة «فرحة باليل وفرحة بالنهار»، مشيرًا إلى أن الفريق نوّع في اللعب حتى تمكنوا من إحراز هدف في المباراة.

وفاز الوحدة على النصر بهدف دون رد، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.