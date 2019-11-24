بالفيديو.. قائد الوحدة: فرحتي مضاعفة فرحة بالنهار وفرحة باليل
أعرب قائد نادي الوحدة، عبدالله الزوري، عن سعادته بفوز الهلال بدوري أبطال آسيا 2019 وكذلك فوز الوحدة على النصر في دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال في تصريحات تليفزونية، إن فرحته مضاعفة «فرحة باليل وفرحة بالنهار»، مشيرًا إلى أن الفريق نوّع في اللعب حتى تمكنوا من إحراز هدف في المباراة.
وفاز الوحدة على النصر بهدف دون رد، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
عبدالله الزوري – لاعب فريق #الوحدة :
أبارك لنادي #الهلال تحقيقه البطولة الآسيويه، وفرحتي مضاعفه فرحه بالليل وفرحه بالنهار.#الوحدة_النصر pic.twitter.com/U13BP8capN
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 24, 2019
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6266 ] نشر منذ 17 دقيقة
وحنا بعد فرحنا بفوزكم علي النصر و فوز الهلال بالبطولة