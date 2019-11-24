تحذير من أمطار رعدية وسيول في الرياض والباحة

الرياض(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، تحذيرات من تساقط أمطار رعدية رياح نشطة على مناطق الرياض والباحة.

وأوضحت «الأرصاد» أن الحالة تتمثل في سحب رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، وذلك في منطقة الرياض.

وأضافت أن التحذير يشمل كل من «الدرعية، الدوادمي، الزلفي، العاصمة الرياض، الغاط، القويعية، المجمعة، المزاحمية، حريملاء، شقراء، وعفيف» ويبدأ من الحادية عشر مساء الوم ويستمر حتى الحادية عشر مساء غد الاثنين.

أما عن الحالة في منطقة الباحة وتشمل «الباحة، المخواة، بلجرشي، بني حسن، قلوة، فرعة غامد الزناد» فتتمثل في أمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول، وتستمر حتى الواحدة صباح الاثنين.