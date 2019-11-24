بالفيديو.. مختص : الرجل يندم على قرار الزواج لهذه الأسباب

أميرة خالد(صدى):

أوضح عصام عسكر مدرب وعي وحياة، اليوم الأحد، لماذا يندم بعض الرجال على قرار الزواج.

وقال المختص خلال لقاءه في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : إن في مجتمعنا الرجل هو الذي يتأخذ قرار ازواج والمرأة تنتظر ما يختارها، وهذا غير صحيح ولكنها عادات وتقاليد.

وأضاف : ولذلك هو الذي يندم لأنه لم يتخذ خطوات قبل البدء في القرار ومن يفكر يتخذ قرار سليم في الزواج وتعتمد على نجاح البيئة والأسرة التي ينشأ فيها.

وتابع : والندم بعد الزواج تشعر به المرأة أيضًا خاصة بعد المسؤولية، وذلك يعتمد على اختلاف المشاكل والظروف.