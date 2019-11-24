« استبدال السرير » .. نصائح للتخلص من السموم في غرفة النوم

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء كيف أن “إزالة السموم” من غرفة النوم ستحسن نوعية نومك وكذلك صحتك العامة وذك من خلال التأكد من أنك لا تنام على سرير يتجاوز عمره 10 سنوات وترك الإلكترونيات في الخارج، بالإضافة إلى تهيئة الظروف المناسبة مع الإضاءة الجيدة وتحسين نوعية الهواء.

ويوصي الخبراء باستبدال المرتبة كل 10 سنوات، واختيار مرتبة مصنوعة من المطاط الطبيعي، كما تصدر الأجهزة الإلكترونية باستمرار مستويات منخفضة من الإشعاع والضوء يمكن أن تقطع النوم وتؤخر إطلاق الميلاتونين، وهو هرمون طبيعي تصنعه الغدة الصنوبرية في الجسم، ويساعد على النوم بشكل صحي.

كما يجب استخدام أغطية طبيعية كتلك المصنوعة من الكتان 100 في المائة أمر لا بد منه، ومن المعروف أن أغطية السرير المصنوعة من الألياف الاصطناعية تحتوي على آثار للمواد الكيميائية الضارة.

ويحتاج الدماغ إلى إضاءة منخفضة لإنتاج هرمون النوم الميلاتونين، وهذا يعني أن هناك حاجة إلى التفكير في الإضاءة، وعلى وجه الخصوص المصابيح الكهربائية التي تختارها.

ويمكن أن تؤثر جودة الهواء على نوعية نومك، وهو أمر قد لا يكون لديك سيطرة مباشرة تذكر عليه، فالمركبات العضوية المتطايرة والسموم التي يمكن العثور عليها في أماكن مثل السجاد ومنتجات التنظيف والأدوات المنزلية وعلى الأسطح المطلية للجدران.