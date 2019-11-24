بالفيديو.. توافد كبير وازدحام بوليفارد الرياض احتفالًا بالزعيم

ماجد محمد(صدى):

توافد الكثيرون على منطقة بوليفارد الرياض، مساء اليوم، للاحتفال بفوز الهلال بدوري أبطال آسيا 2019 .

ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة لترفيه، مقاطع فيديو لازدحام منطقة البوليفارد، إذ أعلنت الهيئة عن خصم 50% على الدخول إلى المنطقة.

وتداولت أنباء عن منع المنظمين للأفراد من دخول المنطقة في الوقت الحالي إثر الازدحام الشديد.