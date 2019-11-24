بالفيديو.. توافد كبير وازدحام بوليفارد الرياض احتفالًا بالزعيم
توافد الكثيرون على منطقة بوليفارد الرياض، مساء اليوم، للاحتفال بفوز الهلال بدوري أبطال آسيا 2019 .
ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة لترفيه، مقاطع فيديو لازدحام منطقة البوليفارد، إذ أعلنت الهيئة عن خصم 50% على الدخول إلى المنطقة.
وتداولت أنباء عن منع المنظمين للأفراد من دخول المنطقة في الوقت الحالي إثر الازدحام الشديد.
لا تعليق … شكراً لكم💔🙏🏻🔥🇸🇦 pic.twitter.com/T5Wo4YMIYK
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 24, 2019
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