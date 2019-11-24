الأهالي يمسكون بشقيقتين قتلتا معالج روحاني لإنهاء علاقة محرمة

القاهرة(صدى):

شهد أحد أحياء القاهرة، جريمة قتل معالج روحاني على يد امرأتين وخطيب إحداهما، حيث تم التخلص من الجثة في مياه النيل، إلا أن الأهالي تمكنوا من القبض عليهم.

وباشرت الجهات الأمنية التحقيق في الجريمة، حيث أقر المتهمون بأنهم قطعوا رأس المجني عليه وفصلوها عن جسده، وحاولوا إلقاءه في النيل إلا أن الأهالي تمكنوا من القبض عليهم وتصويرهم.

وأوضحت المتهمة الرئيسية، أن الرجل هو بائع قماش ودخل بيتها على أساس أنه معالج روحاني وسيُعالج ابنها ذو الـ7 سنوات غير القادر على الكلام.

وأشارت إلى أنه ظل يتردد على المنزل لمدة سنتين وخلال السنتين أقاما سويًا علاقات محرّمة، حتى أرادت إنها تلك العلاقة فاستعانت بشقيقتها وخطيبها لإنهائها.

وتواصل الجهات الأمنية التحقيق وتم التحفظ على الجثة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.