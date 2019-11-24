شاهد.. طفلتا النهائي القاري في مشهد بريء

نواف السالم(صدى):

وثّقت كاميرا أحد المصورين في مباراة الهلال وأوراوا الياباني، اليوم الأحد، صورة بريئة وعفوية لطفلتين إحداهما هلالية والأخرى من اليابان.

وأوضحت الصورة، الطفلة الهلالية ترتدي قميص الهلال لتشجيع ناديها في نهائي دوري أبطال آسيا 2019 ، فيما ترتدي الطفلة اليابانية قميص أوراوا.

وأعرب متداولو الصورة، عن إعجابهم باللقطة وبالطفلتين وبرائتهما، فيما وصفها آخرون بأنها أجمل صورة في النهائي القاري.

وفاز الهلال على أوراوا الياباني بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب وإياب دوري أبطال آسيا، أحرزهم أندريه كاريلو في الذهاب، وسالم الدوسري وبافتيمبي غوميز في الإياب.