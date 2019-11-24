إغلاق عقبة الباحة في الاتجاهين

إبراهيم الزهراني(صدى):

أعلنت إمارة منطقة الباحة اليوم الأحد، عن إغلاق عقبة الباحة احترازيًا في الاتجاهين بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت هطول مطار متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات المخواة، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، قلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وأكدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة على ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.