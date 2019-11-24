نصائح للتعامل مع حب الشباب أثناء الحمل

أميرة خالد(صدى):

تعاني بعض السيدات من ظهور حب الشباب أثناء الحمل، ما يًثير قلقهن حول سبب هذه الحبوب، ولكنه أمرًا طبيعيًا ولا يًثير القلق، ويعود إلى زيادة مستويات الهرمونات خلال الثلاثة أشهر الأولى من الحمل.

وخلال فترة بداية الحمل وزيادة مستويات الهرمونات، يزيد إنتاج الجلد للزيوت الطبيعية، ما يؤدي لظهور حب الشباب بشكل كبير على البشرة، ولكن يوجد بعض النصائح للوقاية من حب الشباب الهرموني والتعامل معه.

ومن أول الخطوات الوقائية «تجنب لمس الوجه» ولا تقتصر هذه القاعدة على فترة الحمل فقط بل قبله وبعده أيضًا، إذ تلامس أيدينا البكتيريا طوال اليوم وعند لمس الوجه تُنقل إليه مباشرة

كما يجدب تجنب «إزالة البثور» والتي تعمل على نقل البكتيريا أيضًا وتُزيد من تهيج الجلد، وبالتالي ظهور الندبات التي يصعب التخلص منها، وأيضًا احرصي على «تغيير أغطية الوسادة»، إذ تعمل على جمع الأوساخ والزيوت من الجلد وبالتالي يجب تغييرها كل أسبوعين أو بشكل أسبوعي؛ لمنع تراكم الأوساخ والمخلفات عليها.

كما يجب «الحفاظ على رطوبة الجسم والوجه» وتناول كميات كافية من المياه التي تساعد في التخلص من السموم وتقليص المسام.