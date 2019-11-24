مرسيدس مايباخ GLS 600 تنطلق رسمياً

أميرة خالد(صدى):

تعتبر سيارة مرسيدس مايباخ GLS 600، أول سيارة SUV تحمل شعار مايباخ على الإطلاق، التي تم تدشينها رسميا خلال فعاليات معرض غوانزو في الصين.

وحصلت مايباخ GLS 600 ح على إضافات وتفاصيل تميزها عن GLS الأساسية، مثل الشبك الأمامي المصنوع من الكروم اللامع مع شفرات عامودية رفيعة، وفي أسفل الواجهة سنجد المزيد من الكروم على الشبك السفلي، مع إطار من الكروم على فتحات التهوية الجانبية، بالإضافة لواقي حماية أسفل الصدام من الكروم عالي اللمعان.

في الجوانب تأتي السيارة مع جنوط خاصة مقاس 22 بوصة، وتتوفر جنوط اختيارية مقاس 23 بوصة، ويستمر استخدام الكروس في العامود B وقضبان السقف، فضلاً عن عتبات الأبواب، التي تفتح وتختفي إلكترونياً وتحتوي على شعار مايباخ، مع إضاءة ليلية LED.

أما الجهة الخلفية فحصلت على خط كروم بيوصل بين الأضواء، وخط ثاني على الصدام بيوصل بين العواكس.