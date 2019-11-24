النيران الصديقة تقود الاتحاد للفوز على الاتفاق

ماجد محمد(صدى):

فاز نادي الاتحاد على نظيره الاتفاق، بهدفين لهدف، في منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز عبدالإله المالكي الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 51، وتعادل الاتفاق عبر النيران الصديقة عندما سجل زياد الصحفي هدفًا في مرماه عند الدقيقة 62.

ولم يُحرق الاتحاد بهذه النيران، وإنما رُدت مرة أخرى إلى الاتفاق فأحرز سيدريك يامبيري هدفًا في مرماه في الدقيقة 77 وتقدّم للاتحاد مرة أخرى.

وارتفع رصيد الاتحاد إلى 12 نقطة في المركز الـ12 من جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند النقطة 10 في المركز الـ13.