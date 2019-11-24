شاهد.. فرحة العُمانيين بفوز الهلال بـ بطولة دوري أبطال آسيا 2019
وثّق مقطع فيديو، فرحة جماهير نادي الهلال في سلطنة عمان، بعد فوز الزعيم بـ بطولة دوري أبطال آسيا 2019 ، اليوم الأحد.
وأظهر المقطع فيديو، الجماهير وهي تحتضن بعضها بعد انتهاء المباراة أمام أوراوا الياباني وبدأوا في الهتاف للهلال.
وفاز الهلال على أوراوا الياباني بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب وإياب دوري أبطال آسيا، أحرزهم أندريه كاريلو في الذهاب، وسالم الدوسري وبافتيمبي غوميز في الإياب.
ابو وليد[ عدد التعليقات: 1115 ] نشر منذ 25 دقيقة
الله يسعدك ياهلال الي اسعدت دول العرب كلهم
سعد22[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 16 دقيقة
ياحبي لكم يا أهل عمان الحبيبة