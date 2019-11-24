أمير الرياض يهنئ رئيس الهيئة العامة للرياضة بمناسبة فوز الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا

سعيد العجل(صدى):

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بمناسبة تحقيق نادي الهلال لبطولة دوري أبطال آسيا لعام 2019م .

جاء ذلك في برقية بعثها سموه له قال فيها : يسرنا تهنئتكم بمناسبة تحقيق نادي الهلال لبطولة دوري أبطال آسيا لعام 2019م والتي جاءت لتترجم حجم الدعم الذي تحظى به الأندية الرياضية في المملكة من لدن القيادة الحكيمة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – بحفظهم الله – وبمتابعة واهتمام من سموكم الكريم .