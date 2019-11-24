وظائف إدارية وصحية شاغرة في مستشفى الملك فهد بالدمام

فاطمة المالكي(صدى):

فتح مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام «التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية»، باب التقديم إلى عدة وظائف إدارية وصحية شاغرة للمواطنين؛ للعمل لدى التجمع الصحي الأول.

وأوضح المستشفى عبر موقعه الإلكتروني، أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات.

وأضاف أن الوظائف المتاحة وفق مسميات «أخصائي استقطاب مواهب، أخصائي توعية صحية، أخصائي اجتماعي، أخصائي تمريض، منسق التمريض، سكرتير، ومرشد روحي».

كما أشار إلى أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 نوفمبر 2019؛ ويستمر حتى تاريخ 6 ديسمبر 2019، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــــا .