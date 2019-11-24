بالفيديو.. قانونية توجه نصيحة للسيدات قبل رفع الدعوى أمام المحكمة
أوضحت أبرار شاكر محامية ومستشارة قانونية، أن نظام المرافعات أعطى المرأة في قضايا النفقة والحضانة حق رفع الدعوى أمام المحكمة الكائنة بمكان إقامتها.
وقالت أبرار خلال مشاركتها في برنامج ” سيدتي ” : أنصح السيدات باستشارة خبير قانوني قبل رفع الدعوى حفاظا على حقوقها وأموالها.
وأضافت أبرار قائلة : الأنظمة والقوانين التي كفلت حقوق المرأة في المملكة مستوحاه من الشريعة الإسلامية.
أبرار شاكر – محامية ومستشارة قانونية:
أنصح السيدات باستشارة خبير قانوني قبل رفع الدعوى حفاظا على حقوقها وأموالها@abrarsh_lawyer#برنامج_سيدتي #خليجية pic.twitter.com/3Un7StsPF8
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 24, 2019
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