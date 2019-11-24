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بالفيديو.. قانونية توجه نصيحة للسيدات قبل رفع الدعوى أمام المحكمة

بالفيديو.. قانونية توجه نصيحة للسيدات قبل رفع الدعوى أمام المحكمة
أميرة خالد(صدى):

أوضحت أبرار شاكر محامية ومستشارة قانونية، أن نظام المرافعات أعطى المرأة في قضايا النفقة والحضانة حق رفع الدعوى أمام المحكمة الكائنة بمكان إقامتها.

وقالت أبرار خلال مشاركتها في برنامج ” سيدتي ” : أنصح السيدات باستشارة خبير قانوني قبل رفع الدعوى حفاظا على حقوقها وأموالها.

وأضافت أبرار قائلة : الأنظمة والقوانين التي كفلت حقوق المرأة في المملكة مستوحاه من الشريعة الإسلامية.


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