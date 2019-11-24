علي القحطاني(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، عن مدى إمكانية حذف المستفيد من حساب رب الأسرة حال التسجيل كفرد مستقل، مؤكدًا أنه لا يجب حذف المستفيد نفسه من حساب رب الأسرة حال التسجيل كفرد مستقل.

وردت خدمة المستفيدين في حساب المواطن، على استفسار مواطنة حول هذا الأمر، قائلة «لا يلزم حذفك من حساب رب الأسرة، وفي حال تم قبولك كفرد مستقل سوف تكون تابعًا غير مؤهل لدى رب الأسرة وسيتم دراسة استحقاق رب الأسرة دون احتسابك».

ووجهت مواطنة تم تسجيلها تلقائيًا مع رب الأسرة كونها من مستفيدي الضمان، استفسارًا إلى خدمة المستفيدين في البرنامج، برغبتها في التسجيل كفرد مستقل وخطوات ذلك.

حساب المواطن: لا يلزم حذف المستقل من حساب رب الأسرة

كشف برنامج حساب المواطن، عن مدى إمكانية حذف المستفيد من حساب رب الأسرة حال التسجيل كفرد مستقل، مؤكدًا أنه لا يجب حذف المستفيد نفسه من حساب رب الأسرة حال التسجيل كفرد مستقل.

وردت خدمة المستفيدين في حساب المواطن، على استفسار مواطنة حول هذا الأمر، قائلة «لا يلزم حذفك من حساب رب الأسرة، وفي حال تم قبولك كفرد مستقل سوف تكون تابعًا غير مؤهل لدى رب الأسرة وسيتم دراسة استحقاق رب الأسرة دون احتسابك».

ووجهت مواطنة تم تسجيلها تلقائيًا مع رب الأسرة كونها من مستفيدي الضمان، استفسارًا إلى خدمة المستفيدين في البرنامج، برغبتها في التسجيل كفرد مستقل وخطوات ذلك.