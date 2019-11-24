« العدل » تكشف جريمة الإيذاء وعقوبتها

علي القحطاني(صدى):

أوضح برنامج «تعريف» التابع لوزارة العدل، أن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به.

وأضاف: « يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزا بذلك حدود ماله من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما 8 من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية».

وتابع: « ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية الشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعا أو نظاما توفير تلك الحاجات لهم».

وعن العقوبة، أفاد بأنه «دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعا أو نظاما يعاقب كل من ارتكب فعلا شكل جريمة من أفعال الإيذاء، بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 5000 ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال العود تضاعف العقوبة وللمحكمة المختصة – اصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية » .