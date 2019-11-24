إخماد حريق في منزل شعبي بمحايل عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

اندلع اليوم الأحد، حريق في غرفة بمنزل شعبي في قرية الرجعان التابعة لمنطقة محايل عسير؛ بسبب التماس كهربائي.

وتمكنت فرق الدفاع المدني في محايل عسير، من إخماد الحريق دون وجود أي إصابات بين سكان المنزل.

ومن جانبه، وضع الدفاع المدني عدة إرشادات للتوصيلات الكهربائية، منها تجنب استخدام الأنواع الرديئة والتأكد من أن التوصيلة الكهربائية مطابقة للمواصفات.

وأوضح أنه يجب تجنب زيادة الأحمال على التوصيلات الكهربائية وتجنب مد التوصيلة أو الأسلاك تحت الفراش، مع عدم استخدام التوصيلة الكهربائية بالقرب من المياه أو في الأماكن الخارجية.