أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء فوائد الحبوب الكاملة للتخسيس حيث لا تتضمن نسبة عالية من الدهون، لذلك يمكن تناولها باريحية لمن يرغبون في تنزيل الوزن الزائد. مصدرللفيتامينات.

وأكد الخبراء أنها مصدر طبيعي للفيتامينات، الأملاح المعدنية والألياف وهي عناصر توفر الطاقة اللازمة للجسم وتحارب الشعور بالجوع خلال فترات النهار.

وتساعد على التخلص من مشاكل الجهاز الهضمي بفضل احتوائها على نسبة عالية من الألياف التي تعالج الامساك وعسر الهضم.

كما أن تناول الحبوب الكاملة بشكل منتظم يساعد في إعادة توزيع الدهون في الجسم بشكل متوازن، حيث تمنع تراكمها في منطقة واحدة مثل البطن أو الأرداف.