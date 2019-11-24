شاهد.. مواطنة توزع الحلوى بعد فوز الهلال بـ دوري أبطال آسيا 2019

ماجد محمد(صدى):

أقدمت مواطنة على توزيع الحلوى في الشارع بالتعاون مع بناتها، احتفالًا بفوز الهلال بـ بطولة دوري أبطال آسيا 2019 .

وأعربت المواطنة خلال تصريحات لقناة «الإخبارية»، عن فرحتها الشديدة بفوز الهلال بالبطولة، مؤكدة أن الفرحة لا توصف.

وفاز الهلال على أوراوا الياباني بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب وإياب دوري أبطال آسيا، أحرزهم أندريه كاريلو في الذهاب، وسالم الدوسري وبافتيمبي غوميز في الإياب.