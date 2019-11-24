شاهد.. مواطنة توزع الحلوى بعد فوز الهلال بـ دوري أبطال آسيا 2019
أقدمت مواطنة على توزيع الحلوى في الشارع بالتعاون مع بناتها، احتفالًا بفوز الهلال بـ بطولة دوري أبطال آسيا 2019 .
وأعربت المواطنة خلال تصريحات لقناة «الإخبارية»، عن فرحتها الشديدة بفوز الهلال بالبطولة، مؤكدة أن الفرحة لا توصف.
وفاز الهلال على أوراوا الياباني بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب وإياب دوري أبطال آسيا، أحرزهم أندريه كاريلو في الذهاب، وسالم الدوسري وبافتيمبي غوميز في الإياب.
فيديو | هلالية توزع الحلوى على الجماهير بمناسبة البطولة الآسيوية #الإخبارية pic.twitter.com/KsVz822hXD
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 24, 2019
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