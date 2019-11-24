مدرب الهلال يوجه الشكر للاعبين: قدموا عمل كبير

ماجد محمد(صدى):

أشاد الرومانى رازفان لوشيسكو مدرب نادي الهلال، اليوم الأحد، بأداء اللاعبين في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني، والتي انتهت بتتويج الهلال بطلًا آسيويًا.

وأكد «لوشيسكو» في تصريحات له عقب المباراة، أن اللاعبين قدموا جهدًا كبيرًا وأداءً مميزًا خلال التدريبات والمباراة، موجهًا الشكر لهم.

وقال «هناك مجموعة عمل كبيرة قدموا عمل كبير وأخص بالشكر اللاعبين أشكرهم كثيرًا، وكانوا متجاوبين معي في التوجيه والتحليل والشرح».

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