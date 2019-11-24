فهد الهريفي: عرضية البريك للشهراني «مرجلة»
أشاد فهد الهريفي، لاعب النصر السابق، بالعرضية التي قام بها محمد البريك إلى ياسر الشهراني، خلال لقاء نهائي دوري أبطال آسيا 2019 .
وقال الهريفي : « كل اللي حصل من تألق للهلال في المبارتين كوم ولقطة عرضية البريك للشهراني اليوم كوم، ممكن أحد يجيبها لنا » .
وأضاف: « فائزين وفي الشوط الثاني وعلى نهائي والظهيرين واحد يصلح لثاني داخل الصندوق، تحتاج تتحلل فنياً ونفسياً ومرجله، لا أشاهدها الا في الهلال » .
برق امصحا[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 37 دقيقة
كل تبن….قبل أسبوعين كلنا أوراوا….والحين انطممممم