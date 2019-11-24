بالفيديو.. «الجابر» يشيد بتصرف قائدي الهلال: قاتلوا من أجل فرحة الوطن

ماجد محمد(صدى):

أشاد سامي الجابر رئيس نادي الهلال السابق، بتصرف قائدي نادي الهلال سلمان الفرج ومحمد الشلهوب، إذ يرفض كل كابتن رفع الكأس تقديرًا لزميله.

ونشر «الجابر» على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو للفرح والشلهوب، معلقًا «قتالوا من أجل فرحة الوطن وإسعاد مدرجهم، وكل كابتن يرفض رفع كأس القارة تقديرًا لزميله، ثقافة تدرس».

وظهر في مقطع الفيديو كل من سلمان الفرج ومحمد الشلهوب وهما يتعازمان على رفع كأس بطولة دوري أبطال آسيا؛ تقديرًا للآخر.

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