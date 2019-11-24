« الجابر » يغازل تركي آل الشيخ بعد فوز الهلال (فيديو)
وجه رئيس الهلال الأسبق سامي الجابر، اليوم الأحد، رسالة شكر إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.
وقال “الجابر” في تغريدة له عقب فوز الهلال: أبو ناصر راهنت على فريق بطل وكسبت الرهان،دعمت قيادتنا ممثله بمعاليك كل الاندية و المطلوب من الهلال تحديداً كأس القارة للوطن وجابوها رجالها.
واقتنص الهلال بطولة دوري أبطال آسيا 2019 بعد الفوز على أوراوا الياباني بهدفين نظيفين.
ابو ناصر راهنت على فريق بطل وكسبت الرهان
دعمت قيادتنا ممثله بمعاليك كل الاندية و المطلوب من الهلال تحديداً كأس القارة للوطن وجابوها رجالها 🇸🇦🇸🇦💙💙@Turki_alalshikh pic.twitter.com/E8Rl2YJ9fC
— سامي الجابر (@SamiAlJaber) November 24, 2019
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