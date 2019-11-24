« الجابر » يغازل تركي آل الشيخ بعد فوز الهلال (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

وجه رئيس الهلال الأسبق سامي الجابر، اليوم الأحد، رسالة شكر إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.

وقال “الجابر” في تغريدة له عقب فوز الهلال: أبو ناصر راهنت على فريق بطل وكسبت الرهان،دعمت قيادتنا ممثله بمعاليك كل الاندية و المطلوب من الهلال تحديداً كأس القارة للوطن وجابوها رجالها.

واقتنص الهلال بطولة دوري أبطال آسيا 2019 بعد الفوز على أوراوا الياباني بهدفين نظيفين.