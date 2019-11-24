أثرياء المملكة يستثمرون في اكتتاب أرامكو

علي القحطاني(صدى):

ذكرت وكالة “ بلومبوغ ” الأمريكية أن الملياردير الأمير الوليد بن طلال، وعائلات سعودية ثرية، قرروا انتهاز الفرصة واستثمار مبالغ هائلة للاكتتاب بأسهم شركة “ أرامكو ” .

وقالت الوكالة فن عائلة العليان التي تمتلك حصة كبيرة في مصرف “ كريدي سويس ” السويسري تفكر في شراء أسهم “ أرامكو ” بمئات الملايين من الدولارات، وأن الوليد أجرى محادثات لتخصيص مبلغ كبير للاكتتاب العام على أسهم عملاق النفط السعودي.

وأضافت أن ممثلي “ أرامكو ” تواصلوا أيضا مع عائلة المجدوعي، التي تعمل في مجالات عدة، منها توزيع سيارات “ هيونداي موتور ” في السعودية والخدمات اللوجستية، للاستثمار في أسهم “ أرامكو ” .

واكدت أن ذلك على اعتبار أن نجاح الاكتتاب الأول في أسهم هذه الشركة العملاقة من شأنه أن يلقي الضوء على القيمة الإجمالية لها.