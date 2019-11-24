أثرياء المملكة يستثمرون في اكتتاب أرامكو
ذكرت وكالة “ بلومبوغ ” الأمريكية أن الملياردير الأمير الوليد بن طلال، وعائلات سعودية ثرية، قرروا انتهاز الفرصة واستثمار مبالغ هائلة للاكتتاب بأسهم شركة “ أرامكو ” .
وقالت الوكالة فن عائلة العليان التي تمتلك حصة كبيرة في مصرف “ كريدي سويس ” السويسري تفكر في شراء أسهم “ أرامكو ” بمئات الملايين من الدولارات، وأن الوليد أجرى محادثات لتخصيص مبلغ كبير للاكتتاب العام على أسهم عملاق النفط السعودي.
وأضافت أن ممثلي “ أرامكو ” تواصلوا أيضا مع عائلة المجدوعي، التي تعمل في مجالات عدة، منها توزيع سيارات “ هيونداي موتور ” في السعودية والخدمات اللوجستية، للاستثمار في أسهم “ أرامكو ” .
واكدت أن ذلك على اعتبار أن نجاح الاكتتاب الأول في أسهم هذه الشركة العملاقة من شأنه أن يلقي الضوء على القيمة الإجمالية لها.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 44707 ] نشر منذ 20 دقيقة
عسى خير
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 87762 ] نشر منذ 17 دقيقة
طيب ..
.. حتى انا ساهمت ، اظنكم نسيتوني ياصدى ،،
,, انا دايم اشيك على اسعار البترول وبراميله ، واسأل الله ان لاتندفق باالبحر ويشربها حوت الأوركا الجشع ..