محمد أبو تريكة: هناك أندية وُلدت لحصد البطولات منها الهلال

نواف السالم(صدى):

هنأ محمد أبو تريكة، لاعب المنتخب المصري سابقًا، نادي الهلال وجماهيره على الفوز بـ بطولة دوري أبطال آسيا 2019 .

وقال أبوتريكة : «هناك أندية ولدت لحصد البطولات منها الهلال السعودي …مبروك لزعيم آسيا بطولة دوري أبطال آسيا …ما لها غير الزعيم فرحة كبيرة وفوز عظيم مبروك لكل العرب».

وفاز الهلال على أوراوا الياباني بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب وإياب دوري أبطال آسيا، أحرزهم أندريه كاريلو في الذهاب، وسالم الدوسري وبافتيمبي غوميز في الإياب.