بعد فوز الهلال بـ دوري أبطال آسيا 2019 .. رئيسه: الزعيم بطل آسيا سابقًا واليوم ومستقبلًا

ماجد محمد(صدى):

أهدى الأمير فهد بن سعد بن نافل، رئيس نادي الهلال، فوز الزعيم بـ بطولة دوري أبطال آسيا 2019 ، اليوم الأحد، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «حفظهما الله».

وقال رئيس الهلال : «أرفع خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله على دعمهما المستمر لرياضة المملكة، والذي ساهم في تحقيق الهلال بطل آسيا، ونهدي لهما حفظهما الله هذا اللقب الذي يسجّل باسم الوطن» .

وأضاف : «كل الشكر والامتنان لسيدي الوالد الأمير الوليد بن طلال، الذي ساهم في تحقيق الهلال بطل آسيا من خلال دعمه الدائم والمتواصل لنادي الهلال على مدى عقود من الزمن.. وعلى دعمه الدائم لي شخصياً».

وتابع: «أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأمير عبدالعزيز بن نايف رئيس هيئة الرياضة على ما تجده الأندية الرياضية كافة من اهتمام، وتهيئة كافة السبل لرفع راية المملكة عاليًا في جميع المحافل.. وهو ما جسّده الهلال بتحقيق سابع ألقابه الآسيوية».

وأردف: «إنجاز الهلال إنجاز صنعه رجالات الهلال وأعضاء شرفه طوال تاريخه.. رجال الهلال الذين ساهموا في بناء مجده العظيم.. وقدموا الغالي والنفيس من أجل رفعة نادي الهلال ، الهلال بطل آسيا سابقًا واليوم ومستقبلًا».

واستطرد: «الهلال أسّسه عبدالرحمن بن سعيد -رحمه الله- ليكون بطلًا.. وتناوب على رئاسته 19 رئيسًا ساهموا بفضل من الله أن يستمر الهلال كبير آسيا.. فالشكر والفضل لهم على ما قدموا ليكون الهلال هو الزعيم في الأنشطة كافة اليوم وبفضل من الله.. عزّز الهلال زعامته لآسيا بلقب سابع، وأكّد أن الهلال كبير آسيا».

وأضاف: «ألف مبروك لجماهيرنا الوفية في كل مكان تحقيق البطولة 59.. ألف مبروك لجماهيرنا التي تكبّدت مشقّة وعناء السفر.. ألف مبروك لأبطالنا اللاعبين».

واختتم: «اليوم ونحن نقطف ثمار مسيرة عمل طويلة .. لم تكن لتأتي سوى بجهد رجال على قلب رجاّل.. أشكر زملائي أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي واللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية ومدراء الإدارات وجميع العاملين في النادي على كافة مجهوداتهم العظيمة».

وفاز الهلال على أوراوا الياباني بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب وإياب دوري أبطال آسيا، أحرزهم أندريه كاريلو في الذهاب، وسالم الدوسري وبافتيمبي غوميز في الإياب.