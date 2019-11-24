بالفيديو.. نانسي عجرم ترد على كلام أحلام عنها

أميرة خالد(صدى):

أشادت الفنانة الإماراتية أحلام بزميلتها اللبنانية نانسي عجرم في لجنة مدربي “ذا فويس”.

وقالت أحلام لإحدى المشتركات: “نانسي إحساسها من أحلى الإحساس الذي يمكن لشخص أن يغني لها”.

وردت نانسي عجرم على كلام أحلام قائلة : في تغريدة عبر “تويتر” تعليقاً على الفيديو: “حبيبتي أحلام شكرا على كلامك الحلو اللي متل صوتك واحساسك”.