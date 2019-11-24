بالفيديو.. نانسي عجرم ترد على كلام أحلام عنها
أشادت الفنانة الإماراتية أحلام بزميلتها اللبنانية نانسي عجرم في لجنة مدربي “ذا فويس”.
وقالت أحلام لإحدى المشتركات: “نانسي إحساسها من أحلى الإحساس الذي يمكن لشخص أن يغني لها”.
وردت نانسي عجرم على كلام أحلام قائلة : في تغريدة عبر “تويتر” تعليقاً على الفيديو: “حبيبتي أحلام شكرا على كلامك الحلو اللي متل صوتك واحساسك”.
حبيبتي أحلام شكرا على كلامك الحلو اللي متل صوتك واحساسك❤️ @AhlamAlShamsi https://t.co/gFVdk9QA9V
— Nancy Ajram (@NancyAjram) November 24, 2019
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