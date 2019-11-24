  • الأحد 24

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. نانسي عجرم ترد على كلام أحلام عنها

بالفيديو.. نانسي عجرم ترد على كلام أحلام عنها

بالفيديو.. نانسي عجرم ترد على كلام أحلام عنها
أميرة خالد(صدى):

أشادت الفنانة الإماراتية أحلام بزميلتها اللبنانية نانسي عجرم في لجنة مدربي “ذا فويس”.

وقالت أحلام لإحدى المشتركات: “نانسي إحساسها من أحلى الإحساس الذي يمكن لشخص أن يغني لها”.

وردت نانسي عجرم على كلام أحلام قائلة : في تغريدة عبر “تويتر” تعليقاً على الفيديو: “حبيبتي أحلام شكرا على كلامك الحلو اللي متل صوتك واحساسك”.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *